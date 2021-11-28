فرنسا تنظم مناورات ضخمة بمشاركة ستة آلاف عسكرى من ست دول حليفة قبالة كورسيكا

كتب أحمد علوى

تنظم القوات البحرية الفرنسية مناورات بحرية ضخمة قبالة كورسيكا يشارك فيها ستة آلاف عسكري من ست دول حليفة، ضمن تمرين "بولاريس21" الذي يستمر حتى بداية ديسمبر.

وهدف التدريبات التي تحاكي معركة بحرية واسعة غرب المتوسط، ضمان جاهزية القوات على زمن عودة الحروب التقليدية بين الجيوش المتكافئة على عدة مستويات عسكرية ودبلوماسية وفضائية وتجارية ومعلوماتية، بعد عقود من الانخراط في نزاعات ضد وحدات جهادية متقلبة ومرنة.

حلت سفن حربية محل اليخوت الفاخرة قبالة سواحل جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، حيث يتدرب ستة آلاف عسكري من ست دول حليفة على القتال حتى بداية ديسمبر، في معركة بحرية واسعة غرب البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف تمرين "بولاريس21" الذي تنظمه البحرية الفرنسية إلى تحقيق "التكامل مع البيئة الدولية الحالية التي تطبعها توترات دولية" خصوصا على طول السواحل السورية شرق المتوسط، أو شمال شرق أوروبا على جانب بيلاروسيا"، على حد قول الأدميرال إيمانويل سالار من حاملة المروحيات البرمائية "تونير" التابعة للبحرية الفرنسية التي يقود منها العمليات. وأوضح الأدميرال سالار أن الهدف هو "إعداد القوات البحرية والجوية والبرية للاشتباكات الكثيفة".