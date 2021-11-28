فرنسا تعلن تنظيم رحلات طيران لإجلاء رعاياها من إثيوبيا بداية من الليلة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت فرنسا تعلن تنظيم رحلات طيران عارض لإجلاء رعاياها من إثيوبيا بداية من الليلة بحسب ما جاء فى قناة العربية.

وفى السابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، عن بالغ قلقه حيال المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكرى فى إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل للمفاوضات.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع فى إثيوبيا وأكدا دعمهما لإجراء حوار سياسى شامل.