عودة الدراسة لمدارس قرية أبو العراج بشمال سيناء بعد توقف 5 سنوات

شمال سيناء ـ محمد حسين

عاد العمل اليوم بعد توقف 5 سنوات لمدارس قرية أبو العراج التابعة لمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء انتظام الدراسة فيها.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة كانت متوقفة فى مدارس القرية الإعدادية والابتدائية والتربية الخاصة منذ عام 2016، واليوم بدأت رسميا بطابور الصباح وحضور الطلبة الدارسين فيها.

وأضاف أنه سبق استئناف الدراسة بالمدرسة زيارة قام بها وتفقد احتياجات المدرسة وتم الدفع بطاقم عمل ضم مدير 9 معلمين لتسيير العمل فى هذه المدارس على ان يتولى تباعا استكمال طاقم العمل وفق الاحتياجات وسرعة سد العجز فى أى تخصص مطلوب.

وأوضح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم أن لجنة متابعة برئاسة مدير إدارة الشيخ زويد تقوم بمتابعة متواصلة لسير العمل فى المدرسة وانتظام الدراسة، لافتا لتعاون أولياء الأمور مع المديرية فى تذليل كافة العقبات بعد التنسيق مع كافة جهات الاختصاص.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن مدارس قرية أبو العراج ستشهد أعمال ترميم وصيانة كاملة خلال الأيام المقبلة بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس قرية ابوالعراج