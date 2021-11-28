طقس الغربية .. شمس ساطعة وأجواء معتدلة وارتفاع بدرجات الحرارة.. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديد اليوم الأحد من كورنيش النيل، لمتابعة حالة الطقس داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، حيث شهدت سماء المحافظة سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة .

وكان المهندس حمدى محمـد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، تابع استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحى بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة.



أجواء معتدلة