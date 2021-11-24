طقس الغربية.. شمس متقطعة وغيوم ونشاط خفيف للرياح.. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" اليوم الأربعاء بثا مباشرا جديدا، لمتابعة حالة الطقس داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، حيث شهد اليوم شمس متقطعة مع غيوم وجود نشاط خفيف للرياح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمراكز ومدن المحافظة .



كانت مراكز ومدن محافظة الغربية، قد تعرضت أول أمس إلى سقوط أمطار على بعض المناطق مصاحبه للرياح، على الفور قامت الأجهزة التنفيذية بنشر سيارات شفط المياة داخل تلك المناطق، ورفعها وتسيير حركة الطريق .



كان المهندس حمدي محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تابع أول أمس استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية.







الطقس بمحافظة الغربية



حالة الطقس بمحافظة الغربية



حالة الطقس



طقس الغربية





















