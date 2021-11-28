طقس الخليج..صحو إلى غائم فى الإمارات والسعودية ومعتدل فى الكويت

الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية وأقصى شمال الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.
وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ ان الرياح ستكون شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 17:34 والجزر الأول عند الساعة 11:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:50 والمد الثاني عند الساعة 04:54 والجزر الاول عند الساعة 10:54 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.
الكويت:
وفى الكويت يكون الطقس اليوم معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة .
وفى المساء مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
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