طقس الخليج..صحو إلى غائم فى الإمارات والسعودية ومعتدل فى الكويت

أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الاحد فى السطور التالية:-

السعودية: توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، ان يكون هناك سماء صحو الى غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وتوالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي أجزاء من شرق ووسط المملكة، وتنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية وأقصى شمال الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ ان الرياح ستكون شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 17:34 والجزر الأول عند الساعة 11:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:50 والمد الثاني عند الساعة 04:54 والجزر الاول عند الساعة 10:54 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .