ضبط سيارة محمل عليها طن من أحجار "خام الذهب" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، الأحد، من ضبط طن من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب فى محافظة أسوان، وذلك أثناء محاولة تهريبها داخل 11 جولًا عبر الطرق غير الشرعية.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بقيام حملة فى مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب، وتم ضبط شخص أثناء قيادته سيارة محمل عليها 11 جوال من أحجار الكوارتز التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى طن، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعمقت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.