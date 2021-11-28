ضبط أسلحة نارية و28 قطعة حشيش وتنفيذ 1028 حكما قضائيا بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزيرمدير الأمن، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم ضبط 3 قطع سلاح و11 طلقة، وتم ضبط 28 قطعة من مخدر الحشيش، وتم تنفيذ 1028 حكما قضائيا، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مياحث المديرية وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 " 11 " طلقة من ذات العيار و2 فرد روسى محلى الصنع، وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط " 28 " قطعة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 60 جراما ومبلغ 830 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من متهم، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1085 " حكما، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 103مخالفات متنوعة.