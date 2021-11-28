اليوم السابع
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صورة اليوم .. طقس مميز وشمس تداعب المراكب النيلية فى مدينة الأقصر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:05 ص
صورة اليوم .. طقس مميز وشمس تداعب المراكب النيلية فى مدينة الأقصر الشمس تداعب المراكب النيلية بمدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر، حالة من الطقس الرائع خلال تلك الأيام وذلك بعد تنظيم أحد أهم الاحتفالات التاريخية بقلب عاصمة الحضارة الفرعونية، حيث رصد "اليوم السابع" لحظات شروق الشمس من قلب المراكب النيلية التى تغرد يومياً فى نيل الأقصر، بعد أيام قليلة من الحفل العالمى لافتتاح طريق الكباش.

وما أن تقع عينيك على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر والبالغ طوله أكثر من كيلو و700 متر فى البرين الشرقى والغربى تجد المشهد المبهج المتمثل فى انتشار العشرات من (المراكب النيلية) منها الشراعية التى مازالت تحتفظ بطرازها القديم، وأيضاً المراكب التى تعمل بالبنزين والتى تسير بسرعة أكبر من سابقتها، والتى تميز محافظة الأقصر فى الجولات السياحية النيلية التى يعشقها الأجانب قبل المصريين.

وتعتبر المراكب النيلية وسيلة مميزة تقوم بمهمتين على صفتى نهر النيل بمحافظة الأقصر، الأولى تتمثل فى نقل المواطنين والسائحين من البر الشرقى إلى الغربى والعكس، وذلك لكون البر الغربى يضم مدينة بالكامل يقطن فيها أكثر من 100 ألف مواطن وهى مدينة القرنة بكافة قراها ونجوعها، والمهمة الثانية التى يتلهف إليها كافة السائحين الأجانب والمصريين بأسعار متنوعة وهى الجولات السياحية فى نهر النيل، وتتراوح ما بين 20 جنيها لـ100 جنيه مع اختلاف جنسية الركاب فالمصريين تصل الرحلة لهم من 20 جنيهاً حتى 50 جنيهاً حسب المدة الزمنية التى تصل لساعة كاملة من السحر والجمال بنهر النيل، أما السائحين الأجانب فتبلغ تكلفة الجولة النيلية ما بين 50 لـ100 جنيهاً، وذلك حسبماً يقول أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحة بالأقصر.

صورة اليوم. الطقس المميز والشمس تداعب المراكب النيلية بالأقصر
صورة اليوم. الطقس المميز والشمس تداعب المراكب النيلية بالأقصر

 

لحظة شروق الشمس من قلب النيل والمراكب بالأقصر
لحظة شروق الشمس من قلب النيل والمراكب بالأقصر

 


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