"صحة شمال سيناء" تنهى استعدادها لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأعلن الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء فى بيان صحفى، أن الاجتماع استهدف تحقيق أهم أهداف الحملة وهى الوصول إلى المستهدف وتطعيم كل طفل على أرض المحافظة، لافتا لجاهزية المحافظة والاستعداد لتنفيذ الحملة فى كل مدنها وقراها بواسطة فرق مؤهلة لتنفيذ المطلوب .

وأشار لكفاءة الطعوم وطريقة الإمداد والتوزيع اثناء الحملة ووجود خطة العمل الموحدة مع الفرق المشاركة سواء الثابتة منها أو المتحركة.

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي إلى انه سيتم توجيه رسائل للمجتمع بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال وخطورة المرض والمعاناة من حدوث الاعاقة التامة للطفل المصاب، وأهمية ان يؤدي كل فرد في الحملة عمله بمسئولية تجاه وطنه وأهله ومجتمعه، مشيرا أن هناك تواجدا دائما للمثقفين الصحيين للتنسيق مع الجهات المختلفة طوال الحملة لحث المواطنين على إيجابية المشاركة، وتفعيل دور المشرف اللصيق في التواصل مع الفرق .