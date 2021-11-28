شركة مياه أسيوط: تركيب وصلات منزلية لـ7 مراكز ضمن مبادرة حياه كريمة

كتب أحمد حسن

عقد المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماع لمراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي ضمن توجهات المبادرة الرئاسية "تطوير قرى الريف المصري" والتى تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية.

وناقش مع مديري عموم المناطق، ومديري الشئون التجارية و رئيس القطاع التجارى ومهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية على مستوي عدد (7) مركز من مراكز المحافظة بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصي سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.

وشدد "رئيس الشركة" على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية وتركيب الوصلات المنزلية، والتنويه على ضرورة حصر المشاكل والمعوقات التى تحول دون تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني والسعي لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب عليها.

كما أوصي فى نهاية الإجتماع بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والتحقق من أن الأعمال التنفيذية تسير طبقا للجدول الزمنى المعد لتوقعات نهو الأعمال حتى يجنى المواطن حصاد تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشكل مثمر فى الأداء الخدمى بقطاعي المياه والصرف الصحي.