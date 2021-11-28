سويسرا وكوت ديفوار يوقعان عدة اتفاقيات لتنظيم ومكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت: هناء أبو العز

وقعت سويسرا وكوتديفوار ثلاث اتفاقيات بشأن الهجرة خلال زيارة قام بها وزير الداخلية والأمن في الدولة الإفريقية ، فاجوندو ديوماندي ، في العاصمة السويسرية.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد السويسري ، تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في وقت واحد ومكافحة الهجرة غير الشرعية في مصلحتهما.

وكان المجلس السويسري قد وافق في سبتمبر على الاتفاقيات التي وقعتها المستشارة الاتحادية كارين كيلر سوتر والوزير ديوماندي، مع التركيز بشكل خاص على مجال الهجرة.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى مساعدة شرطة كوت ديفوار على التعامل مع قضايا الهجرة ، حيث تقدم لهم كتابة الدولة للهجرة دعمًا أكبر في إدارة ومعالجة المشاريع في الموقع ، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

علاوة على ذلك، تتضمن الاتفاقية الثانية مذكرة تفاهم تحدد إجراءات تحديد وإعادة قبول المهاجرين الإيفواريين المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي السويسرية.

وأوضح البيان الصحفي أن الهدف هو تسهيل التنظيم العملي للعودة ، أي طرق تحديد الهوية وإصدار المستندات البديلة.

أخيرًا، أتاحت الاتفاقية الثالثة الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة.

حتى الآن ، وقعت سويسرا على اتفاقيات بشأن إعادة المهاجرين مع ما مجموعه 64 دولة. بالإضافة إلى ذلك ، كان عدد طلبات اللجوء التي قدمها مواطنو كوت ديفوار للحصول على تصاريح إقامة في سويسرا منخفضًا منذ عدة سنوات، حيث تم تسجيل 140 منهم في عام 2020، ومع ذلك ، لا يزال الرقم نفسه مرتفعًا في بقية دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

وعلى وجه الخصوص ، وفقًا لإحصاءات شنجن ، تلقت السفارة السويسرية في العاصمة الإيفوارية ، أبيدجان ، في عام 2020 ، 2106 طلبات تأشيرة ، تم إصدار 1636 منها و 423 من الطلبات المرفوضة ، وهو ما يمثل 20.09 في المائة من الإجمالي.

ومع ذلك ، لا توصي السلطات الصحية الأوروبية حاليًا بالسفر إلى سويسرا ، حيث تشهد البلاد ، تمامًا مثل باقي القارة الأوروبية ، ارتفاعًا في الحالات الإيجابية لـ COVID-19.