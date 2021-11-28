اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 17.5 مليون جنيه

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:04 م
سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 17.5 مليون جنيه عملات أجنبية- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، في ممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل فى قيام أحد المتهمين"المقيم خارج البلاد" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" ، والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر "المتواجد بالبلاد" عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة".. حيث يقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم "المتواجد بالبلاد" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "متواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (17٫5) مليون جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


عقوبة الاتجار في العملة

الاتجار في العمله

تاجر عمله

اخبار الحوادث

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة