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سعر اليورو اليوم الأحد 28-11-2021 بالبنوك المصرية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:06 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 28-11-2021 بالبنوك المصرية اليورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو اليوم  الأحد 28-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى بنكي الأهلى ومصر سعر 17.52 جنيه للشراء، و 17.83 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 17.51 جنيه للشراء، و 17.67 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.53 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.58 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.58 جنيه للشراء.
 
17.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.52 جنيه للشراء.
 
17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.52 جنيه للشراء.
 
17.83 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.53 جنيه للشراء.
 
17.86 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.55 جنيه للشراء.
 
17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.55 جنيه للشراء.
 
17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.56 جنيه للشراء.
 
17.68 جنيه للبيع.

أسعار اليورو

سعر اليورو

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