روسيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالى يتجاوز 9 ملايين حالة

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان اليوم الأحد، إلى تسجيل 1224 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 15 نوفمبر الجاري، ليصل إجمالي الوفيات إلى 272 ألفا و755 شخصا.

وأضاف البيان أن العدد الأكبر من الإصابات اليومية سُجل في العاصمة الروسية موسكو بـ 3086 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 2072 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 2046 إصابة.

وأوضح البيان أن 30 ألفا و646 شخصا تعافوا من فيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي في عموم روسيا 8 ملايين و268 ألفا و111 شخصا.