رئيس وزراء الصومال يبحث العملية الانتخابات مع اتحاد مرشحى رئاسة الجمهورية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يعقد رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع مجلس اتحاد مرشحي رئاسة الجمهورية لبحث القضايا المتعلقة بعملية الانتخابات في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا، يسلط الاجتماع الضوء على شفافية العملية الانتخابية التي تجري في البلاد والقضايا المتعلقة بها.

وكان رئيس الوزراء قد حث رؤساء الولايات الأعضاء بالحكومة الفيدرالية واللجان الإنتخابية على الحفاظ على شفافية ونزاهة الانتخابات.

وانطلقت انتخابات مجلس الشعب الصومالي مطلع نوفمبر الجاري في مقديشو بانتخاب مقاعد من الأقاليم الشمالية، 8 مقاعد حتى الآن، تلتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب الصومال 5 و3 على الترتيب، ويصل مجموع المقاعد المنتخبة حتى الآن إلى 16 عضوا من أصل 275 يتكون منهم المجلس.

لكن انتخابات المقاعد الـ16 طالتها احتجاجات سياسية من جانب مرشحي الرئاسة وعشائرية تؤكد عدم النزاهة.

والسبت، أعلنت لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة تعليق إجراء التصويت في مقعد رئيس البرلمان الأسبق الذي أوصل احتجاجه إلى اللجنة لكن لجنة الانتخابات المحلية بولاية جنوب غرب أعلنت أنها ستمضي قدما وستجري الاقتراع، اليوم الأحد، ولن تأخذ أوامر من لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة.

واجتمع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مع لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة ولجنة جل الخلافات، وطالبهما بحماية استقلال لجان الانتخابات من الأطراف السياسية.

وشدد روبلي على أن رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية هو المسؤول عن تنفيذ لوائح الانتخابات التي يتم إدارة الاقتراع فيها.