رئيس جهاز 6 أكتوبر يلتقى سكان عددٍ من الأحياء بالمدينة لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

كتب أحمد حسن

استكمل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، عقد لقاءات مع ممثلي سكان الأحياء (السابع – الثامن – التاسع - العاشر - الحادي عشر - الثاني عشر)، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور كل من ممثلي مجلس الأمناء واتحادات الشاغلين ونواب رئيس الجهاز والمعاونين، ومسئولي كافة الإدارات المختصة بالجهاز.

وفي مستهل اللقاء، استمع رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى كافة شكاوى ومقترحات السكان، ومنها مشكلة النظافة وصناديق القمامة، مؤكداً أنه تم العمل على زيادة معدلات النظافة بكافة الأحياء وتطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من شركات النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال أخرى، مما يشوه من صورة العمال المكافحين، والذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل .

وكلف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس عمر عبدالسلام، المشرف العام على إدارة النظافة، بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التعمير على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة لضبط أي متسول يرتدي زي عمال شركات النظافة، والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال كافة المتسولين.

كما أكد رئيس الجهاز، على زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفى حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، وفى حالة التأخير يتم الخصم على الشركات العاملة بالمنطقة .

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم أيضاً مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى، للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة من خلال التعقيم، مشيراً إلى أنه طبقًاً للبروتوكول تم تحديد ثلاثة أيام بالأسبوع وتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين، وسيتم العمل بشكل متواز على محورين هما: مسح شامل لكل حى على حدة، والتعامل مع شكاوى المواطنين بأي منطقة فوراً .

وأشار رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى أن اللقاء تناول ظاهرة سير مركبات "التوك توك" داخل المدينة، حيث تم التأكيد على منع سيرها نهائيًا داخل المدينة، طبقاً لقانون المرور والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمنع وحظر سير مركبات "التوك توك"، وقد بدأ بالفعل دخول القرار تدريجياً حيز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بالنسبة لمشكلة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، فتم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية والقيام بحملات مكبرة على كافة أحياء المدينة، مضيفاً أنه سيتم سحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة خلال الأيام القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، بالإضافة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين .

وكلف رئيس الجهاز إدارة الطرق بمراجعة كاملة للأرصفة والبلدورات المتآكلة وأعمال الحفر والبالوعات المرتفعة ومداخل الأحياء المشار إليها ودهان المطبَّات ووضع علامات إرشادية وعمل دراسة كاملة للمنطقة وعرضها فيما يخص طلبات المواطنين.

وحول تساؤلات السكان عن الاستعداد لفصل الشتاء، قال رئيس الجهاز: تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لاحتمالية سقوط أمطار، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك بالتنسيق مع الخط الساخن 15100 لتلقى كافة أنواع الشكاوى على مدار 24 ساعة، وبالتنسيق أيضا مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس عادل النجار، حرص الجهاز على تحقيق التواصل مع المواطنين والعمل على حل جميع المشكلات التى يتم رصدها، وعلى عقد باقي اللقاءات مع ممثلي سكان كل الأحياء طبقاً للجدول المعلن.