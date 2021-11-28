رئيس جامعة بنى سويف يعلن انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم،الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب مع إدارة رعاية الشباب، للاطمئنان على سير عملية الاقتراع والتأكد من عدم وجود أى معوقات فى عملية التصويت،وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور منصور حسن بعد متابعته، أن الانتخابات تجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة وسط إقبال طلابي، مشيراً لأهمية مشاركة الطلاب بجدية فى الانتخابات وبحرية كاملة لاختيار ممثليهم، حيث قامت الجامعة بتوفير كافة الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية فى العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن النتيجة سوف تعلن عقب انتهاء عمليات الفرز فى نفس اليوم، وتجرى الإعادة باليوم التالى فى حالة تساوى الأصوات، مشيراً إلى أن أعمال الاقتراع تتم من خلال صناديق زجاجية.