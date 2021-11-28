رئيس جامعة الأزهر يشيد بمشروعات حاضنة رواق القاهرة لريادة الأعمال

كتب ـ لؤى على

احتفلت حاضنة رواق - القاهرة إحدى سلاسل حاضنات الأعمال التكنولوجية " رواق " بجامعة الأزهر المقامة بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بيوم عرض المشروعات المؤهلة لمرحلة الاحتضان برعاية وحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، المنسق الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لدول شمال أفريقيا بجامعة الأزهر، مؤكدًا دعم الجامعة لجميع المبادرات والجهود التي تتبناها عميدة كلية الصيدلة، خاصة وأن هذه المشاريع تدعم وتتبنى رواد الأعمال في جميع المجالات وتوليهم اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البعض كان يظن أن جامعة الأزهر تعنى بالعلوم العربية والشرعية فقط، لافتًا إلى أننا جنبًا إلى جنب نهتم ونعنى بالكليات العملية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر والذي يضم طلابًا وطالبات من مختلف كليات الجامعة قد مثل الجامعة خير تمثيل بعد حصوله على المركز الأول في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، مما يؤكد ويعزز من مكانة الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الأزهر خلال السنوات الخمس الماضية ظهرت في جميع التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية بقوة وفي مختلف المجالات العلمية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد دائما على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز الدولي، وثمن صديق جهود عميدة كلية الصيدلة بنات مما نتج عن ذلك اعتماد الكلية وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأفاد الدكتور محمد جلال، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، عميد كلية الهندسة بقنا، أن حاضنة رواق - القاهرة (حاضنة أعمال تكنولوجية متخصصة) هي ثاني حاضنة أعمال تكنولوجية في جامعة الأزهر بعد حاضنة رواق في هندسة الأزهر بقنا لتصبح الجامعة رائدة في إنشاء سلسلة الحاضنات التكنولوجية رواق بالجامعة ونشر الفكر الريادي ودعم المبتكرين وشباب ريادة الأعمال.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، أن عدد المشاريع وصل إلى 52 مشروعًا لبرنامج الاحتضان وبعد الفرز المبدئي وعمل المقابلات تم اختيار 14 مشروعًا لمرحلة ماقبل الاحتضان، لافتة إلى أنه تم تدريب أصحاب هذه المشاريع ما يقرب من 60 ساعة تدريبية على تدريبات متخصصة في ريادة الأعمال ودراسة الجدوى والتسويق وعرض المشروعات، والتي تكللت اليوم بختام عرض المشروعات بعرض على لجنة التحكيم من خبراء من مختلف القطاعات، والذين أشادوا بالتقدم الذي أحرزته الفرق خلال فترة التدريب، وتستعد الحاضنة خلال الأيام القادمة لإعلان المشروعات التي سوف تحتضنها، وكذلك إطلاق عديد من البرامج التي تخدم رواد الأعمال في قطاعات الحاضنة.

وفي ختام الاحتفال تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر لفريق عمل الحاضنة؛ لعمله الدؤوب والمتواصل، وقام بتكريم المحكمين، وهم: "الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، والدكتور محمد جلال فرغلي، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتورة هالة عدلي حسين، الخبير في قطاع الدواء، الدكتور سمير عثمان، وكيل كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر، والدكتورة دعاء عصمت، الخبير بقطاع البنوك، والدكتورة إلهام عبد الرازق، عميد كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة خلود سليمان، خبير من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".