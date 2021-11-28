رئيس الوزراء الأردنى يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات

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أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة عمق العلاقات الثنائية مع مصر وتميزها فى جميع المجالات بفضل الدعم والرعاية التى تحظى بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.



وذكرت وكالة أنباء الأردن أن ذلك جاء خلال لقاء الخصاونة، اليوم الأحد فى مكتبه، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور صالح الخرابشة.



وأكد الخصاونة التطابق التام فى مواقف مصر والأردن تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وتجاه الرؤى لتحقيق الآمال والتطلعات لشعبى البلدين، لافتا إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مصر فى المجالات كافة.



وأشاد رئيس الوزراء الأردنى بنتائج المباحثات التى عقدها الجانبان المصرى والأردنى فى عمان اليوم، والاتفاق على رفع القدرة الكهربائية بين البلدين من 500 ميجاوات حاليًا إلى 1000 ميجاوات مستقبلا.



واستمع الخصاونة من الوزيرين شاكر والخرابشة خطط التوسع بالربط الكهربائى بين البلدين، وسبل تطوير قطاع الكهرباء، وفتح أسواق جديدة لاستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية، لتمكين البلدين من تبادل الطاقة مع دول الإقليم وأوروبا.