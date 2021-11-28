رئيس إيطاليا يكرم 30 شابا لاستخدامهم الشبكات الاجتماعية في مواجهة كورونا

فاطمة شوقى

كرم الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم 30 شابًا، ومنحهم "راية الجمهورية"، لاستخدامهم شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة "مسؤولة وفاضلة" للمساعدة في كثير من الحالات أثناء وباء كورونا.

وفى بيان صادر عن قصر الرئاسة كويرينال، قال الرئيس إن "الحالات المختارة تمثل سلوكيات رمزية، من الفضائل المدنية، أظهرها الشباب خلال هذه الفترة الطويلة والصعبة"، وفقا لما نقلته صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

إلى جانب ثلاثين وسامًا ، تم أيضًا تسليط الضوء على ثلاثة مشاريع حول الزراعة المستدامة والتواصل الرقمي والمساعدة الاجتماعية في الإصلاحية، وكافئ الرئيس الشباب ومنحهم شارة الجمهورية" حيث أنهم الذين يمثلون بسلوكياتهم ومواقفهم "نموذجًا للمواطن الصالح".

ومن بين الفائزين جيوفاني بوتافافا ، 17 عامًا ، الذي طور مشروعًا لجلب الأدوية للمسنين والمعاقين أثناء العزل ، وتوماسو كابوانو ، الذي نشر أعمال الصليب الأحمر في شبكاته أثناء الأزمة.

هناك أيضًا ماريا إستر كونتريرا ، البالغة من العمر 18 عامًا حاليًا ، والتي تمكنت خلال الوباء من الدراسة في المستشفى ، حيث غالبًا ما يتم إدخالها إلى المستشفى بسبب مرضها النادر.

دعمت جوليا جالييتي ، 18 عامًا ، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بمقاطع الفيديو الخاصة بها ، حيث شجعت الأصغر سنًا ، و جيورجيا جريكو ، الراقصة ذات الأرجل الواحدة التي فازت بالنسخة الأخيرة من برنامج المواهب "Italia’s got talent".

كما تم آية الجديدي ، 12 عامًا ، تم تكريمها أيضًا لمساعدتها في دمج زميلة مغربية لم تكن تعرف الإيطالية أثناء التعليم عن بعد.