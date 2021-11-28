رئيسة الجمعية الطبية بجنوب إفريقيا تكشف أعراض أوميكرون: خفيفة ويمكن العلاج منزليا

كتبت مروة هريدى

كشف تقرير صحيفة "تيليجراف" البريطانية عن أعراض السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والمعروفة باسم أوميكرون، حيث ظهرت حالات منها في جنوب أفريقيا والبلدان المجاروة، وقد أحدث ذلك حالة من الرعب حول العالم.

وفقًا لما ذكرته الدكتورة، أنجيليك كوتزي، من جنوب أفريقيا فإن الأعراض الرئيسية الأولى التي ظهرت على الأشخاص المصابين بسلالة "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، الإرهاق الشديد وارتفاع معدل نبضات القلب.

أوضحت الدكتورة كوتزى، أن الأشخاص من مختلف الأعمار الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" يعانون من إرهاق شديد وارتفاع كبير في معدل نبضات القلب، ولكن لم يبلغ أحدًا منهم عن معاناته من فقدان حاسة الشم أو التذوق.

وأعربت كوتزي التي تترأس الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا، عن قلقها من إمكانية أن يتعرض كبار السن غير المطعمين لخطر أكبر في حال إصابتهم بالسلالة الجديدة، موضحة أن نحو عشرين من مرضاها ثبتت إصابتهم بكورونا ظهرت عليهم أعراض السلالة الجديدة "أوميكرون"، وكان أغلبهم من الرجال الأصحاء، حيث شعروا بالتعب الشديد، كما أن نصفهم لم يحصلون على لقاح كورونا.