دير الأنبا باخوميوس للأقباط الأرثوذكس يستقبل كهنة الأقصر الجدد

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر الآباء كهنة الأقصر السبعة الجدد الذين تمت رسامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتوجه الكهنة الجدد إلى دير الشايب، بصحبة نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، عقب سيامتهم وذلك لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة الكهنوتية.

وكان قداسة البابا قد رسم أمس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون 37 كاهنًا جديدًا للخدمة بالأسكندرية والقاهرة والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا والأقصر.

وكهنة الأقصر الجدد هم:

القس بيتر بشرى كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر.

القس بافلي أنور كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر.

القس ديفيد نبيل كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ.

القس يوسف تواضروس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ.

القس لوقا رشدي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، الأقصر.

القس كيرلس روماني كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر.

القس هدرا منتصر كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر.

ورحب مجمع رهبان الدير بنيافة الأنبا يوساب والآباء الجدد ومرافقيهم من كهنة الأقصر، وأخذت صورًا تذكارية بهذه المناسبة.