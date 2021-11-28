البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية باريس ورئيس دير الأنبا بولا

استقبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي فى القاهرة نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، الذي عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية.

واستقبل قداسته أيضا في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا دانيال والأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالدير.

وكان قداسة البابا كرم دفعة جديدة من خريجي المعهد المسكوني للشرق الأوسط، وحضر الاحتفالية عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وقياداته وممثلى مجلس كنائس الشرق الأوسط، والاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.

وألقى قداسة البابا كلمة، هنأ خلالها الخريجين، كما ألقى بعض الحضور كلماتهم، إلى جانب كلمة لأحد الخريجين.