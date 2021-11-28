اليوم السابع
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دماء على السكة الحديد.. تفاصيل مصرع مسن صدمه قطار فى الحوامدية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:12 م
دماء على السكة الحديد.. تفاصيل مصرع مسن صدمه قطار فى الحوامدية السكة الحديد - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة فى جنوب الجيزة، تفاصيل مصرع عجوز بمنطقة الحوامدية، حيث تبين أنه أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد بمنطقة الحوامدية من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار ركاب أثناء محاولته العبور، فلقى مصرعه فى الحال.
 
وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة المتوفى، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع مسن أثناء عبوره شريط السكك الحديدية بالحوامدية.
 
وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان الحادث، ومن خلال التحريات تبين أنه أثناء عبور الضحية لشريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور صدمه قطار وحول جثته إلى أشلاء.

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