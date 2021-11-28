حياة كريمة .. رئيس حى شرق أسيوط : رصف 17 شارع بمنطقة نزلة عبداللاه

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصف بشوارع منطقة نزلة عبداللاه بحى شرق، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتحسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والإنتقال من خلالها وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأوضح محافظ أسيوط حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وخاصة مشروعات الرصف والبنية التحتية لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتى تساعد فى عمليات التنمية التى نهدف لتحقيقها.

وقال أيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط إنه جارى رصف 17 شارع بمنطقة نزلة عبداللاه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى الإشراف المباشر والتواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.