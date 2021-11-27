محافظ أسيوط يلتقى أمين بيت العائلة المصرية لاستعراض جهود المصالحات

أسيوط - فريق المحافظات

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود والأنشطة التي نفذها بيت العائلة المصرية بأسيوط خلال الفترة السابقة من خدمات وأنشطة خاصة في مجال ترسيخ ثقافة المواطنة بين أبناء الوطن وتطوير الخطاب الديني بالتركيز على القيم والمبادئ المشتركة وتعميم هذا الخطاب بالإضافة إلى تقديم الخدمات لكافة المواطنين بعيدًا عن أية انتماءات سياسية أو حزبية أو دينية فضلا عن لجان المصالحات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة بالشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط.

واستعرض اللقاء الجهود التي ينفذها فرع بيت العائلة والمعوقات التي تواجههم في نشر الثقافة التوعوية وغرس القيم والمفاهيم الصحيحة للدين في الشارع الأسيوطي وتكوين اتجاهات إيجابية تجاه شركاء الوطن الواحد ومقترحاتهم في تفعيل الأنشطة الدينية والثقافية لبيت العائلة داخل المدارس ومراكز الشباب.

وأكد محافظ أسيوط أهمية دور بيت العائلة في الحفاظ على النسيج الوطني من خلال رصد القضايا المجتمعية سواء الإيجابية أو السلبية حتى يتم تدعيم الإيجابي منها ومحاربة أي ظاهرة سلبية تطرأ من البداية مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بفئة الشباب بقطاع التعليم قبل الجامعي والأنشطة الثقافية لغرس القيم الإيجابية لديهم وتعزيز دور الثقافة مؤكدًا على أننا جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي للمجتمع واستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على المصلحة العامة لجميع المواطنين.

وطالب المحافظ بتكثيف عقد اللقاءات الجماهيرية المتعددة مع المواطنين وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأنشطة والأعمال الاجتماعية والتنسيق مع الجهات المعنية وحل المنازعات والمشكلات التي قد تطرأ في بعض الأحيان مشيدًا بدور رجال الدين الإسلامي والمسيحي على السواء فى نشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن وتوضيح المفاهيم الحقيقية لمعنى الديمقراطية والحرية واحترام الرأى والرأى الآخر وتوجية رسالة للعالم أجمع تؤكد وحدة صف الشعب المصرى العريق معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات والأنشطة التي تعمل على خدمة كافة فئات المجتمع تنفيذاً لبرامج التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.

محافظ أسيوط في زيارة لأكبر مستشفى تعليمي للطب البيطرى

وعلى جانب آخر، قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بزيارة إلى المستشفى التعليمي لطب البيطري بجامعة أسيوط والتي استقبله فيها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة ولفيف من قيادات العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة والكلية.

وخلال الزيارة أشاد اللواء عصام سعد بالمستشفى وإمكانياتها العلمية والبشرية المتميزة والتي تُعد أكبر مستشفى تعليمي للطب البيطري على مستوى الجمهورية والتي تمتد خدماتها البيطرية لكافة المحافظات المجاورة من المترددين عليها، مشيداً كذلك بحرص الكلية على إطلاق قوافل بيطرية بصفة دورية والتي تتوجه لمختلف قرى ونجوع المحافظة لمد يد العون للمزارعين والفلاحين وتلبية احتياجاتهم اللازمة مجاناً فى مجال الخدمة التشخيصية والعلاجية للماشية والطيور وتوفير التطعيمات اللازمة لحمايتهم من مختلف الأمراض وهو ما يأتي ضمن محاور مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية القرى المصرية وتطوير المجالات الخدمية بها .

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن المستشفى هى الأضخم على مستوى الجمهورية فى مساحتها والتي تبلغ 9 أفدنة وتضم 22 مبنى لكافة الأقسام العلمية والإكلينيكية من تخصصات الطب البيطرى ، إلى جانب ما تضمه المستشفى من أقسام ووحدات للخدمات البيطرية المتنوعة والتى تشمل أول وحدة للأحياء المائية على مستوى الجمهورية ، وكذلك وحدة الأشعة التشخيصية التى تضم أحدث الأجهزة المتخصصة ، وكذلك أحواض المزارع السمكية إلى جانب مصنع اللحوم الجاري تجهيزه لإنتاج عدد من أنواع منتجات اللحوم المصنعة .

وكشفت الدكتورة مديحة درويش أن زيارة المحافظ ورئيس الجامعة تضمنت لقائهم مع طلاب الفرقة الثانية خلال اختبارات نصف الفصل الدراسي الأول في مادة الهستولوجيا، حيث أشاد بانتظام الطلاب وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرج ، ثم أعقبه توجيههم لتفقد أحواض السمك بالمستشفى والتي تستغل مساحة 280 متر مربع ، حيث قدمت عميدة الكلية شرح لعمل الأحواض ودورة الزراعة التي تتراوح ما بين 5 إلى 6 شهور وينتج نحو 600 كجم من السمك البلطي فى الدورة الواحدة والذي يتم طرحه فى منافذ بيع الجامعة بسعر أقل من السوق الخارجي .

تنظيم قافلة بيطرية مجانية

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة قد واصلت تنظيم القوافل المجانية لتقديم التوعية والعلاج بمراكز وقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وذلك بتنظيم قافلة بيطرية في قرية دير الجبراوي بمركز أبنوب بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية مؤكداً على استمرار تنظيم مثل تلك القوافل المجانية في نجوع وقرى المحافظة لتقديم التوعية والعلاج والتلقيح الاصطناعي بالمجان بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.

وأضاف الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية دير الجبراوي بمركز أبنوب بمشاركة الدكتور أسامة سيد مدير إدارة أبنوب البيطرية وأطباء التلقيح الاصطناعي والدكتور مدحت فاروق والدكتور حاتم محمد عبدالرحمن والدكتورة سحر عبدالله والدكتور صفاء محمد والدكتور سيد عليوه وأطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية بأسيوط وبإشراف الدكتور على عبدالفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط وتعليمات الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لافتاً إلى تقديم خدمات واستشارات بيطرية للمربيين فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وصرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية بالاضافة إلى الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص ( السونار ).