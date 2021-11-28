تعليم الوادى الجديد : بدء فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس C

الوادي الجديد فريق المحافظات

شهد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس C من داخل مدرسة الفتح الإعدادية.

بحضور مدير إدارة الداخلة التعليمية والإتصال السياسى بالإدارة ومدير الإدارة الصحية بالداخلة حيث تابع إجراءات الفحوصات الطبية والإطمئنان على الوضع الصحي للطلاب مثمنا مجهودات الفريق الطبى.

وقال مدير التعليم بالمحافظة إن تلك الحملة تأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وحرص الدولة المصرية على صحة ابنائنا وفى إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس C .

أضاف مدير التعليم، أنه يجرى العمل بجميع مدارس المرحلة الإعدادية بالإدارات التعليمية المختلفة موجها بتذليل كافة العقبات والمشكلات إن وجدت لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .