حياة كريمة.. إنشاء 51 محطة لتنقية مياه الشرب والريف كامل الخدمات فى 2025

كتبت إيمان على

تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية،كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وسيتمتع الريف المصري بانتهاء هذا المشروع، بكافة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء بنسبة 100% وسيتم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي بحلول 2025، بالإضافة إلى تطوير الطرق والمجمعات الحكومية والغاز الطبيعي، كما ستعمل على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة محطات صغيرة، وتنفيذ مشروعات المد والتدعيم للشبكات بالقرى، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة ومتهالكة، وبناء 51 محطة جديدة لتنقية مياه الشرب، بطاقة مليون م3/يوم لخدمة المناطق المحرومة.

وحسب تصريحات مسبقة للمهندس محمد شعبان، أستاذ الهندسة الصحية والبيئية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحي، فإن مشروع حياة كريمة رفع نسبة وجود شبكات الصرف الصحي في القرى من 11% إلى 40% ".

والجدير بالذكر أنه جاء فى مقدمة المشروعات المنفذة الصرف الصحى، بنسبة تصل لـ 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، ومن المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل.

ويتمثل المخصص لصالح قطاع الصرف الصحى بالعام الجديد فى المبادرة ليصل لـ102 مليار جنيه من أصل 200 مليار، وبنهاية 2020 تمكنت المبادرة من تطوير ورفع كفاءة 21974 منزل لتصبح "سكن كريم".