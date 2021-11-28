حبس المتهم بقتل تاجر خردة بديرب نجم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس تاجر مواشى متهم بقتل تاجر خردة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التى باشرها أحمد مجدى، وكيل النائب العام، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إن المجنى عليه كان قد تحرش لفظيا بزوجته وقام بمعاكستها، وأثناء معاتبته حاول التعدى عليه فقام بالدفاع عن نفسه.

بداية الواقعة يوم الخميس الماضى، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية قرية جميزة بنى عمرو،ومقتل مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحقيقات، مقتل "جلال م" 42 عاما تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على إثر حدوث مشادة مع "م ص" تاجر مواشى، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.