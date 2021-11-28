حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة قرية أولاد موسى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة أبو كبير العامة برئاسة خالد كمال، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهم بقرية أولاد موسى مركز أبو كبير، وقتله أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أبو كبير المركزى، يفيد وصول" محمد م أ " 20 عاما حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، ومقيم عزبة تابعة لقرية أولاد موسى دائرة مركز أبو كبير، مصابا بجرح نافذ من الناحية اليسرى بالصدر، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من تحقيقات ضباط المباحث بمركز أبو كبير، نشوب مشاجرة بقرية أولاد موسى بين طرف أول " عبد الرحمن م ع" 21 عاما سباك، و" عبد الرحمن أ م " 19 عاما و" صلاح س ع " 20 عاما، وطرف ثانى " محمد ع إ" 55 عاما موظف بمجلس مدينة أبو كبير، و" محمد م أ " المجنى عليه، بسبب خلافات بينهم، وتعدى الطرف الأول على الثانى، مما أسفر عن وفاة المجني عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27220 جنح مركز أبو كبير لسنة 2021.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، والقبض على طرفى المشاجرة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.