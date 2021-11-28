اليوم السابع
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تعدى عليها بهدف تأديبها..

حبس الأب المتهم بقتل ابنته في أبو صوير بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:29 ص
حبس الأب المتهم بقتل ابنته في أبو صوير بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قررت نيابة مركز أبو صوير في الإسماعيلية حبس أب قتل ابنته، 4 أيام على ذمة القضية، بعد أن تعدى عليها بهدف تأديبها على حد قوله، ووفاتها داخل منزلها بمنطقة ترعة 5 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من أهالي منطقة ترعة 5 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، يفيد بمقتل طفلة داخل منزلها بعد تعدى والدها عليها وهروبه عقب الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبو صوير إلى مكان الحادث.

وكشفت تحريات المباحث بقيام الأب ويدعى "محمد.ل.هـ" 42 عامًا، عاطل، بضرب نجلته "رحاب" 12 عامًا، حتى الموت، وعقب الحادث فر هاربًا، ونجح رجال الشرطةف ى إلقاء القبض عليه، وقال خلال اعترافاته إنه كان يعاقبها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب المبرح، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس الأب 4 أيام على ذمة القضية.

 

 


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