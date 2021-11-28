اليوم السابع
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تنشيط السياحة: قمنا بعدة حملات قبل افتتاح طريق الكباش وبصدد إطلاق أخرى جديدة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:02 ص
تنشيط السياحة: قمنا بعدة حملات قبل افتتاح طريق الكباش وبصدد إطلاق أخرى جديدة حفل افتتاح طريق الكباش
إبراهيم حسان

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قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة قامت بعدة حملات كبيرة قبل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، وسيتبدأ حملة جديدة تتضمن مقتطفات من الاحتفالية الكبرى لتوجيهها للدول الخارجية لتنشيط السياحة المصرية فى الفترة المقبلة.

 

أضاف القاضى، فى مداخلة متلفزة، لبرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة cbc، أن العديد من السفراء الأجانب زاروا الأقصر من قبل، وعندما رأوا الإنجاز على الأرض فيما يخص افتتاح طريق الكباش انبهروا بالأعمال التى قامت بها الدولة المصرية، موضحا أن وسائل الإعلام العالمية كان لديها اهتمام كبير بحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني.

 

وتابع الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة: "سفراء دول العالم الذين زاروا الأقصر انبهروا بروعة الآثار المصرية، لاسيما وأن الأقصر بها كل الأشكال التى يمكن تجذب كل زائرى العالم لما تحتويه من كافة المقومات السياحية، والمحافظة الآن كاملة العدد بالضيوف بسبب احتفال طريق الكباش".

 

ولفت الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، النظر إلى أنه يتم تركيز الضوء على كل الأماكن السياحية فى مصر، وسيتم التركيز على المنيا وأسوان فى الفترة المقبلة بجانب محافظة الأقصر، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية تؤكد زيادة نسبة الإشغال فى الموسم السياحى الشتوي.


حفل افتتاح طريق الكباش

عمرو القاضي

هيئة تنشيط السياحة

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