اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C لطلاب الإعدادية بالوادى الجديد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:00 ص
انطلاق حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C لطلاب الإعدادية بالوادى الجديد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بدء فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن ذلك يأتى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرص الدولة المصرية على صحة ابنائنا وفى إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سى، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسى بالمديرية (منسق الصحة) .

 

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العمل بالمبادرة وتوفير كافة المستلزمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة داخل المدارس الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس.


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