تعرف على نتائج حملة مدينة أرمنت لرفع إشغالات الشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، حملة مرافق بمركز أرمنت الوابورات، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالميادين العامة والطرق الرئيسية والجانبية.

واستهدفت الحملة ميدان الدكتور جبريل وشارع التحرير وشارع منير واصف وشارع ابو حطب وشارع الشهيد عبد الرحمن وميدان مسجد الرحمن، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات وتكثيف أعمال النظافة بتلك الطرق وتمهيدها، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت محاضر أشغال ومحاضر نظافة.

وتأكد محافظة الأقصر على أن أعمال إدارة المرافق والإشغالات بالمركز مستمرة يوميا بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمركز وإدارة مرور الأقصر وتستهدف جميع أماكن الازدحام واماكن تواجد الباعة الجائلين لرفع كافة الإشغالات والتعديات اولا بأول.

وفى نفس السياق وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى المهد، قامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بقيادة العميد عبد الله عاشور بإزالة 3 مخالفات تعدى على أرض زراعية.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدى بعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م٢ بناحية حوض ال 125 إصلاح الوابورات، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدى بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م٢ بناحية حوض ال 80 بقرية الرياينة، أما المخالفة الثالثة عبارة عن تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع 2م على مساحة 175م٢ بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة.

وتمت إزالة جميع المخالفات سالفة الذكر فى المهد على كامل المسطح وتم ردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.



حملة إشغالات