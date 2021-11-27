حملات دورية لإزالة التعديات و رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومركز الشرطة، بإزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع وإزالة الإعلانات، والبنرات المخالفة وغير المرخصة بمنطقة حى الزهور ومنشيه أباظه، وشارع الجلاء لتحقيق الإنضباط بالشوارع.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع 411 حاله وضبط 16 حاله وتحرير 13 محضر إشغال، في حمله شنتها فرق العمل برئاسة المركز لفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات ومنع التكدسات بالشوارع.



وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات لرفع الإعلانات المخالفة، بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن إزالة 20 إعلان مخالف بمناطق متفرقة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحلية البلاشون، و مسؤلى القسم الهندسى بالوحدة بحملة إزاله وفك شده خشبية لأعمده وسقف الدور الاول علوى على بمساحة 70 متر بعزبة مراد الصغرى التابعة لقرية ميت جابر، وتمت الإزالة كلياً وتطبيق القانون على المخالفين.



كما قامت رئاسة المركز بحمله لرفع الإشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع 16 إعلان مخالف بدون ترخيص، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمركز.



ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات لرفع الأشغالات المخالفه و إزالة التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







اعلانات مخالفة