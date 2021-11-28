تعرف على حالات بطلان بطاقة الاقتراع فى انتخابات الاتحادات الطلابية

كتب ــ محمد صبحى

بالتزامن مع انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الحكومية اليوم الأحد ، وفقا للجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالى ينشر "اليوم السابع" حالات بطلان بطاقة التصويت والاقتراع فى الانتخابات الطلابية لإرشاد الطلاب وتجنب بطلان الصوت وذلك وفقا لنصوص اللائحة المنظمة لانتخابات اتحادات الطلاب

1 * تعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشر عليها الطالب بأى علامة تدل على شخصه أو كتب اسمه .

2 - إذا انتخب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.