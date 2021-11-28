تعرف على المبنى الإدارى التابع لمحافظة سوهاج بعد تطويره بمدينة ناصر .. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، تطوير المبنى الإدارى التابع للمحافظة بمدينة ناصر بعد انتهاء أعمال التطوير به، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور المهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حى شرق سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضارى بالديوان العام.

المبنى الإدارى يتكون من دور أرضي+ 2 علوي، ويشمل الدور الأرضى قاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى غرفة للاستعلامات، فيما يتكون الدور الأول والثانى من مكاتب إدارية، ووجه المحافظ بحسن استغلال المبنى، ورفع كفاءة السور المحيط به، وتنسيق الموقع العام، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمبنى.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان أن أعمال تطوير المبنى المقام على مساحة 270 متر مربع، شملت تطوير الأرضيات والحوائط، والدهانات، ودورات المياه، وأعمال المرافق من كهرباء، ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى أعمال النجارة، وتركيب الرخام الداخلى والخارجى وتطوير واجهات المبنى، وتركيب أجهزة الإنذار والحريق، فضلا عن رفع كفاءة سطح المبنى، بتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه.



المحافظ يتفقد تطوير المبنى الاداري بمدينة ناصر