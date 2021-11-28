تطهير شبكة الصرف الصحى فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة مستمرة فى تنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الملس والتطهير فى جميع قطاعات ومناطق الشركة لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى وفقًا للخطة الموضوعة والتى تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشاكل تتعلق بسقوط الأمطار وزيادة التصرفات، والتعامل الفورى مع إى بلاغات تتعلق بأغطية مطابق الصرف الصحى.

وأضاف، رئيس شركة مياه القناة، في بيان له، أنه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بالعديد من المناطق على مستوى محافظات القناة ففى قطاع بورسعيد تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لعدد من المناطق بأحياء الزهور والمناخ ومنطقة الاستثمار، مع استمرار أعمال الملس والتطهير بالحى الإماراتي بحى الجنوب ببورسعيد.

وفى قطاع الإسماعيلية تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بشارع داود حمدان بمدينة الإسماعيلية ومنطقة المخاضة بفايد، واستمرار أعمال الملس والتطهير بمنطقة 24 أكتوبر بالإسماعيلية، مع استمرار أعمال الملس والتطهير فى عدد من مناطق وقطاعات الشركة المختلفة.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية من أعمال تغيير عدد من أغطية مطابق الصرف الصحى بمنطقة أرض الجبل بحى الزهور بقطاع بورسعيد، ومدينة المستقبل بقطاع الإسماعيلية وذلك فى إطار الحرص التام للشركة على تغطية مطابق الصرف الصحى المكشوفة اولا بأول حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الملس والتطهير للشبكات تتم طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة مناشدًا المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظًا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن 125 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وذلك في إطار الحرص على تحقيق رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

أعمال الملس والتطهير

تطهير شبكة الصرف الصحى

أعمال الملس والتطهير

تطهير شبكة الصرف الصحى