محافظة القاهرة تبدأ تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحى السلام ثان

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحى السلام ثان شرق القاهرة، وتسلم شركة النظافة المسئولة عن المنطقة الشرقية، شوارع الحى، لبدء تفعيل منظومة الجمع السكنى، بعد تطبيقها فى أحياء مصر الجديدة والنزهة وعين شمس، وحى السلام أول، والمطرية ومدينة نصر، وبدأت العمل برفع المخلفات وتنظيف الشوارع والجمع السكنى، تحت إشراف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وبدأت محافظة القاهرة تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء، وبدأت هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لإنجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.