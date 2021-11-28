تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى إعادة خلط الهيروين بالإسماعيلية 15 يومًا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس عاطلين، شكلا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إعادة خلط وتدوير والاتجار فى المواد المخدرة، وتم ضبط مواد مخدرة بحوزتهما، تقدر بـ 3.5 مليون جنيه، 15 يومًأ على ذمة التحقيقات.

كانت قد ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إعادة خلط وتدوير والاتجار فى المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة تقدر 3.5 مليون جنيه، بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبسًا لذات الغرض والإتجار به، وكذا مخدرى الحشيش والآيس "الشابو" بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزى" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل، وأسفرت جهودها عن ضبط المتهم الثانى حال تواجده بمزرعة الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس مخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنت 14 كيلو جرام، و500 جرام لمخدر الآيس "الشابو"، ومكبس حديدى بمشتملاته "إسطمبات، ورافع هيدروليكى، ومبلغ مالى".

كما تم استهداف المتهم الثانى، وتبين "عدم تواجده"، وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، عثر بداخله على "38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام" ووبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3.5 مليون جنيه.