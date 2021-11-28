تأجيل جلسة المتهمين بقتل طالبة بالدقهلية لتنحي المحكمة عن القضية إلى الأربعاء

قررت محكمة جنح ميت غمر، تأجيل محاكمة عدد من المتهمين إلى جلسة الأربعاء القادم، وتم تحويل القضية للدائرة الثانية، نظرا لاستشعار المحكمة الحرج، وأصيبت والدة المجني عليها بحالة إغماء بعد تأجيل نظر القضية، وتم نقلها إلى مستشفى دقادوس العام.

وقامت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالتحقيق فى واقعة شهدتها قرية أتميدة، حيث تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها إلى حادثة محزنة بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض الشباب في أثناء الاحتفال، ما تسبب فى مصرع فتاة.

وخلال الاحتفال حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا فى تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصات معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض "عبدة الشيطان"، ولكن انفجرت إحدى طفايات الحريق فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسور فى الجمجمة ما تسبب فى وفاة إحداهما، فيما تحركت قوات الأمن على الفور، وتم القبض على عدد من الشباب الذين احتفلوا بهذا الأسلوب الخطير، وعرّضوا حياة الآخرين للتهديد، فضلا عن التسبب في إصابات كادت تودى بحياة فتاتين.

وشهدت قرية اتميدة التابعة لمركز ميت طلخا، حفل "زفة منقولات الزوجية" من بيت العروسة إلى شقة عريس، وفوجئ الجميع باحتفالات من قبل شقيق العروس وأصدقائه بأمور خارجة عن المألوف والاحتفال بشكل إطلاق طفايات حريق فى الهواء.

وخلال تلك الأحداث طارت طفاية حريق من أحد الشباب عندما حاول فتحها، فانطلقت كالصاروخ تجاه الفتاتين، ما تسبب فى إصابتهما بإصابات خطيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إلا أن إحداهما توفيت بعد محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها.

وقال شهود العيان: "فوجئنا بظهور مجموعة من الشباب يرتدون زيا موحدا، وأجزاء من جسدهم العلوى عاري، ويستخدمون طفايات الحريق التى وضعوا بها ألوانا، وبدأوا فى تقديم استعراضات، وفجأة وجدنا طفاية حريق تطير فى الهواء، لتتعالى صرخات النساء.. الحقوا نور وميادة".