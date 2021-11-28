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بيطرى الأقصر تشكل لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات فى القرى .. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:09 م
بيطرى الأقصر تشكل لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات فى القرى .. صور بيطرى الأقصر تشكل لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد بشار مدير المديرية، أنه تشكلت لجنة برأسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام مديرية الطب البيطري، وعضوية كلا من الدكتورة الشيماء حفني طبيبة بادارة التخطيط والترصد بالمديرية، والدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الاقصر، لدراسة الوضع الوبائي للحيوانات بالمحافظة، وذلك طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الوضع الوبائي لامراض الخيول بالمحافظة.

وفى هذا الصدد توجهت اللجنة الي مستشفي الرفق بالحيوان ACE، لمعرفة الوضع الوبائي للحيوانات المترددة علي المستشفي، وكذلك تم التنسيق مع المؤسسة في انشطتها من علاج الخيول مجانا، علاج القطط والكلاب مجانا، توفير اماكن ايواء للقطط والكلاب، خصي الذكور وتعقيم الاناث، وتم التنسيق لوضع بروتوكول تعاون لتحقيق صحة وسلامة الحيوان وخدمة المجتمع.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور محمد بشار مدير الطب البيطرى بالأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال تحصين الماشية والحيوانات بإجمالى 224416 حيوانا، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لتحصين الحيوانات ضد الأمراض الموسمية وتوعية المواطنين بضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، في بيان صحفى، انه بلغ إجمالى الأعداد المحصنة بالمحافظة خلال عام 2021  حتى اليوم هو 224416 حيوان تضمنت 76527 حيوان محصن بلقاح الحمى القلاعية، و74632 حيوان محصن ضد حمى الوادى المتصدع، و21139 حيوان محصن ضد جدرى الأغنام، و35738 حيوان محصن ضد الجلد العقدى، و13635 حيوان محصن ضد طاعون المجترات الصغيرة، و2700 ضد التسمم الدموى، وأشار بشار إلى أستمرار كافة أعمال التحصين إلى جانب توعية المواطنين بالأمراض التى قد تصيب الحيوانات وأهمية تحصينها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

بيطرى الأقصر تشكل لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات
بيطرى الأقصر تشكل لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات

 

لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات بالأقصر
لجنة لدراسة الوضع الوبائى للحيوانات بالأقصر

 


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