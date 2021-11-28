اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:26 م
أكرم القصاص
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بولندا: لم نرصد حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" على أراضينا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:03 م
بولندا: لم نرصد حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" على أراضينا كورونا فى بولندا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت بولندا أنها لم ترصد حتى الآن حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد على أراضيها.


وقال فالديمار كراسكا نائب وزير الصحة في تصريح لراديو بولندا، اليوم الأحد إنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالة من متحور "أوميكرون"، إلا أنه تقرر عقد اجتماع غدا الإثنين لمجموعة العمل الخاصة برصد متحورات فيروس كورونا المستجد لبحث مستجدات الأوضاع في ظل الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" في أوروبا.


وقد أثار اكتشاف جنوب إفريقيا لهذا المتحور قلقا عالميا، وموجة من حظر السفر والقيود، فضلا عن مخاوف من أنه قد يعرقل التعافي من الوباء، وتم اكتشاف حالات في عدة دول أوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك إيطاليا والنمسا وهولندا وألمانيا.


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