بولندا تطالب ألمانيا بعدم السماح لروسيا باستخدام "نورد ستريم 2" ضد أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، عن أمله في أن تغير الحكومة الألمانية القادمة مسارها بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المتنازع عليه، متهمًا موسكو باستخدام المشروع كسلاح ضد أوكرانيا.

وقال مورافيكي لوكالة الأنباء الألمانية: "أتوقع أن تبذل الحكومة الألمانية الجديدة كل ما في وسعها لعدم السماح بأن يكون نورد ستريم 2 أداة في ترسانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن المشروع أصبح "أداة لابتزاز أوكرانيا ومولدوفا، مشيرًا لى إنها أيضًا أداة للتلاعب بأسعار الطاقة."

ويهدف خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1230 كيلومترًا عبر بحر البلطيق إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا ، والتحايل على أوكرانيا، وتم الانتهاء من بنائه ، لكن الصنابير ظلت مغلقة بانتظار الموافقة التنظيمية.

وفي الأسبوع الماضي ، علقت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية إجراءات التصديق للمشروع ، مستشهدة بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بأن مشغل خط الأنابيب يجب أن يكون مستقلاً عن منتج الغاز.

والمشغل ، نورد ستريم 2 إيه جي ، هي شركة تابعة لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.

ومن المقرر أن يتسلم ائتلاف حكومي جديد بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار السلطة في أوائل ديسمبر.

اتفاقهم الائتلافي ، الذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء ، لا يذكر مباشرة نورد ستريم 2. ومع ذلك ، فإنه ينص على أن "قانون الطاقة الأوروبي ينطبق أيضًا على مشاريع سياسة الطاقة في ألمانيا".