بنك ناصر: تمويل صغار العملاء لاستخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الزراعى

كتب ــ مدحت وهبة

شارك محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ل بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات افتتاح مشروع حاضنة تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية والصناعات البيئية في محافظة الوادي الجديد، والذي أطلقه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد عشماوي، أن البنك برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي يدعم الشباب المصرى، من خلال عدة مبادرات في مجال ريادة الأعمال وخاصة في محافظة الوادي الجديد حيث سبق وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى، بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى، ويستهدف المشروع بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعاً أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية ومساهمة من البنك في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي وقدراته التنافسية، جاري دراسة تمويل عده منتجات بالوادي الجديد ايضا مثل تمويل ثلاجات حفظ التمور ومشروع اكياس النخيل ومشروع صناعة الحرير ومشروع تدوير مخلفات النخيل .

وقال عشماوي، إن البنك يؤمن بالدور المهم والتأثير الكبير للشركات الناشئة ورجال الأعمال وأهمية دعم الشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن دعم أفكار الشباب وريادة الأعمال يعد أحد أهم أولويات البنك والذي يأتي تماشيا مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

ومن جانبه، أشار عبدالوهب لطفي مستشار مجلس إدارة البنك للتطوير والتعاون الدولي، إلى أن مشاريع ريادة الأعمال تساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وخاصة في المناطق النائية بمصر، وفي إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة، وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، موضحا أن البنك بصدد توقيع بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمي لتبني أفكار ومشروعات شباب محافظة الوادي في مجال الصناعات المرتبطة بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن البنك أطلق سابقا مبادرة "رواد النيل" التي تؤكد على دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، حيث تم "تدشين أول مركز لتطوير الأعمال بفرع 6 أكتوبر لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات غير المالية التي يفتقدها أصحاب هذه المشروعات لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة، وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع وتوفير المعرفة والتدريب، وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.