اليابان تشدد ضوابط الرقابة الحدودية على 3 دول إفريقية أخرى بسبب متحور "أوميكرون"

وكان كيشيدا قد أكد لصحفيين يوم أمس السبت أن حكومته تريد التأكد من "تنفيذ إجراءات مراقبة الحدود بحزم"، بعد يوم واحد من بدء مطالبة المسافرين الذين زاروا بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي، بقضاء 10 أيام في منشأة مخصصة من قبل الحكومة عند الوصول، حسبما أفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم عبر موقعها الرسمي.

وخلال هذه الأيام العشرة، سيتعين على المسافرين من البلدان المحددة إجراء اختبار فيروس كورونا في اليوم الثالث والسادس والعاشر بعد وصولهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأول إن سلالة أوميكرون الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا أثارت "قلقا واسع النطاق" نظرا لاحتمالية انتشارها بشكل كبير ومقاومتها للقاحات المتوفرة حاليا. وكانت بريطانيا من بين أوائل الدول التي علقت الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا.