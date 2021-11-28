النمسا ترصد أول حالة اشتباه بالإصابة بمتحور "أوميكرون"

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رصدت النمسا أول حالة اشتباه بالإصابة بالسلالة الجديدة المعروفة بـ "أوميكرون" المتحورة من ( كوفيد-19)، التي تم اكتشافها مؤخرًا لأول مرة في جنوب أفريقيا.



وأفادت السلطات المحلية - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد بأن مسافرًا عاد إلى ولاية تيرول النمساوية بجبال الألب قادمًا من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ وأثبتت اختباراته الطبية نتائج إيجابية للفيروس ، مع مؤشرات للسلالة المتحورة الجديدة.



ومع ذلك، يتطلب التأكد مزيدًا من المتابعة على مدار الأيام المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أنه تم رصد المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، ما دفع العديد من الدول إلى تطبيق إجراءات مشددة جديدة بسرعة؛ في محاولة للحد من انتشاره.