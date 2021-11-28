المستشار النمساوى المستقيل: سأكون أب للمرة الأولى بداية ديسمبر

أعلن المستشار النمساوى المستقيل سيباستيان كورتز، اليوم على حسابه الرسمى فيس بوك أن شريكته سوزان تيير تتوقع ولادة طفل بداية شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يحب دائمًا إبقاء حياته الخاصة خارج وسائل الإعلام، ولكن بسبب ظهور علامات الحمل على شريكته فقد أعلن رسميًا.

وكتب كورتس على فيسبوك: "أشعر بسعادة غامرة وممتنة لوجود ثالث منا معنا قريبًا، وتنتظرنا مهمة مشتركة رائعة، حيث نتطلع إليه بترقب كبير قريبًا لنكون قادرين على مشاركة الفرح معكم".

وأضاف سباسيتان أنه لم يرغب فى معرفة ما إذا كان الطفل القادم سيكون صبيًا أم فتاة.

التقى سيباستيان كورتس والنمساوية السفلى سوزان تيير خلال أيام دراستهما وأحبا بعضهما منذ أيام دراستهما، وكانت هناك شائعات عن حفل زفاف قادم عدة مرات فى الأشهر القليلة الماضية.

تم تهنئة كورتس من جميع الجهات السياسية، وتمنى الرئيس الاتحادى ألكسندر فان دير بيلين للزوجين "كل التوفيق، وقبل كل شيء الصحة" .