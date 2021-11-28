الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 6 كهنة لإيبارشية المنيا

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى الأنبا مكاريوس القداس الإلهي في كنيسة الشهيد تادرس الشطبي بالمنيا، وخلاله صلى صلوات سيامة 6 كهنة جدد منهم أربعة للخدمة في قرى الإيبارشية، إلى جانب كاهنين عامَّين.

والكهنة الجدد هم:

الشماس فيكتور حنا كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، قرية عاصم، باسم القس يوأنس.

الشماس بولا سمير كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أبرآم، عزبة الباشا، باسم القس توماس.

الشماس مكرم شكرالله كاهنًا عامًا باسم القس أبادير.

الشماس كيرلس صلاح كاهنًا لكنيسة الشهيد أبي سيفين، قرية أبو جريد باسم القس مرقوريوس.

الشماس كيرلس سامي كاهنًا عامًا باسم القس بنيامين.

الشماس إرميا ماهر كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، قرية الجزيرة باسم القس أباهور.