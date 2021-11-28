اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 6 كهنة لإيبارشية المنيا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:37 ص
الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 6 كهنة لإيبارشية المنيا الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 6 كهنة جدد لإيبارشية المنيا
كتب ـ محمد الأحمدى

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صلى الأنبا مكاريوس القداس الإلهي في كنيسة الشهيد تادرس الشطبي بالمنيا، وخلاله صلى صلوات سيامة 6 كهنة جدد منهم أربعة للخدمة في قرى الإيبارشية، إلى جانب كاهنين عامَّين.
 
والكهنة الجدد هم:
 الشماس فيكتور حنا كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، قرية عاصم، باسم القس يوأنس.
الشماس بولا سمير كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أبرآم، عزبة الباشا، باسم القس توماس.
الشماس مكرم شكرالله كاهنًا عامًا باسم القس أبادير.
الشماس كيرلس صلاح كاهنًا لكنيسة الشهيد أبي سيفين، قرية أبو جريد باسم القس مرقوريوس.
الشماس كيرلس سامي كاهنًا عامًا باسم القس بنيامين.
الشماس إرميا ماهر كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، قرية الجزيرة باسم القس أباهور.
 
وشارك في صلوات القداس والسيامة 40 كاهنًا من مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة من بعض الإيبارشيات. جرت كافة الصلوات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

سيامه كهنه

كنيسه الشهيد تادرس الشطبى

ايبارشيه المنيا

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